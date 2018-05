Belen Rodriguez contro Michelle Hunziker, poi si scusa

Belen Rodriguez contro Michelle Hunziker, poi le scuse: video. La showgirl argentina ammette le proprie debolezze e rivela di essere pronta per andare in terapia.

Continua a far discutere il video, diventato virale, di Belen Rodriguez che litiga con i paparazzi sempre alle sue calcagna. Una frase della showgirl detta ai danni di Michelle Hunziker – “A lei piace. Lei va in depressione se non ci sono i paparazzi di fuori, lo sapete: lei ha sempre il sorriso” – riferita ai paparazzi, ha scatenato un caos, chiusosi poi con il “perdono” della Hunziker, che ha poi scritto a Belen “Ti voglio bene così come sei”. L’amicizia tra le due showgirl, nata grazie alla conduzione di Striscia La Notizia che per una settimana le ha viste condurre il tg satirico insieme, sembra quindi essere intatta. C’è chi però sospetta che non sia proprio così e che il gesto di Belen abbia effettivamente incrinato i rapporti con Michelle Hunziker.

“PREDA DI UN MOMENTO CHE NON SO GESTIRE”

Belen Rodriguez continua a sfoggiare la sua bellezza sui social incantando i fans. Al tempo stesso, l’attenzione dei paparazzi nei suoi confronti comincia ad infastidirla al punto da averle fatto perdere la testa al punto da averle fatto dire una cattiveria nei confronti di Michelle Hunziker a cui ha poi chiesto scusa. In un lungo sfogo su Instagram, la showgirl argentina non nasconde il suo momento difficile “perché in preda ad un momento di nervosismo che ormai non riesco più a gestire”, ha fatto sapere Belen che ha anche spiegato di essere pronta a seguire un percorso di terapia. La showgirl argentina, dopo lo sfogo social, non è più tornata sull’argomento preferendo concentrarsi su altro. La Hunziker, da parte sua, è pronta a vivere la nuova avventura professionale insieme alla figlia Aurora mettendo a tacere tutte le polemiche con il suo meraviglioso sorriso.

BELEN RODRIGUEZ, NESSUNA SCUSA AI PAPARAZZI

Se a Michelle Hunziker ha chiesto umilmente scusa con dei post pubblicati su Instagram Stories, Belen Rodriguez non ha fatto nessun dietrofront con i paparazzi. La showgirl argentina, stanca di essere seguita dai paparazzi in ogni istante della sua vita, ha avuto un durissimo sfogo tirando in ballo anche la collega. Dopo essersi resa conto delle parole pronunciate, l’argentina ha fatto immediatamente un passo indietro. Ai paparazzi, però, ha ormai dichiarato guerra. “L’ultima cosa, con questi paparazzi, non mi scuso e non lo farò mai”, ha fatto sapere sui social la Rodriguez. Belen, dopo anni sempre al centro del gossip, non sopporta più la presenza dei paparazzi nella sua vita.

Silvana Palazzo, il Sussiadiario