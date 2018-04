Domani, in prima serata su Sportitalia, andrà in onda il match Torino-Milan: valido per la finale d’andata della Primavera Tim Cup

Domani, alle ore 20 e 45 su Sportitalia (che trovate al canale 60 del digitale terrestre), ci sarà un evento che celebra il grande spettacolo del calcio. Domani potrete vedere la finale d’andata della Primavera Tim Cup Torino-Milan. L’evento andrà in scena nell’eminente Stadio Filadelfia, storico tempio granata, che torna ad ospitare un grande match giovanile. La telecronaca dell’evento sarà curata da Fernando Siani, con incursioni a bordocampo di Luca Cilli. Non vi consigliamo di non perdere questo evento, che potenzialmente si presenta come una mirabile proposta di visione di un grande momento sportivo.