Stasera torna “Don Matteo” su Rai1. Leggete le anticipazioni della nuova puntata

Nuovo appuntamento con “Don Matteo 11”, il prete più famoso della tv, stasera alle 21.25 su Rai1. Nell’episodio dal titolo Premonizioni, mentre i Carabinieri indagano su un caso di omicidio avvenuto in una casa avvolta dal mistero, a Spoleto si tiene una gara ciclistica. Il Maresciallo decide di partecipare per far contento Cosimo che con il premio sogna di raggiungere suo padre, che il bimbo crede essere in Norvegia. Nel frattempo Sofia si reca a Perugia per conoscere un fotografo che Seba sospetta voglia approfittarsi di lei… Anna invece si arrenderà al fatto che sua sorella si è fidanzata con il PM o farà qualcosa per riconquistarlo?