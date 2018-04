Amazon ha comprato i diritti de “Il cacciatore”, la nuova serie di Rai2

Amazon Prime Video ha acquisito Il cacciatore (The Hunter) per il suo catalogo. Il crime drama in 12 episodi di Rai2 (già selezionato in concorso come una delle migliori 10 serie al mondo a Canneseries, 7-11 aprile) è prodotto da Cross Productions, controllata dalla tedesca Beta Film, in tandem con Rai Fiction. Vede protagonista Francesco Montanari nei panni del procuratore Saverio Barone (ispirato al libro del magistrato Alfonso Sabella ‘Il cacciatore di mafiosi’) e racconta una delle pagine più spettacolari e cruente della lotta tra lo Stato e la mafia siciliana nei primi anni ’90, l’arresto di boss come Leoluca Bagarella (David Coco), Giovanni Brusca (Edoardo Pesce), Vito Vitale, Pietro Aglieri e altri, responsabili di pagine dolorose della recente storia.

Amazon Prime ha inoltre acquistato i diritti di seconda messa in onda di Medici: Masters of Florence, Braccialetti Rossi, Rocco Schiavone e Il giovane Montalbano. La notizia è stata riportata da Variety.

ANSA