Mastandrea sostiene il crowdfunding per il Cinemino

Ha toccato quota 25mila euro la campagna di raccolta fondi dedicata alla nascita di una nuova sala a Milano, chiamata Il Cinemino, i cui lavori di ristrutturazione sono in corso in via Seneca 6, a pochi passi da Porta Romana e che aprirà le porte all’inizio di febbraio 2018.

In un solo mese è stata dunque raggiunta metà dell’obiettivo di campagna con ancora 27 giorni per raggiungere il traguardo dei 50mila €. Tra gli oltre 250 sostenitori anche Valerio Mastandrea che ha dedicato una poltrona di Il Cinemino in ricordo del regista Claudio Caligari. “Ci facciamo un cinemino” è una frase che i milanesi dicono spesso e da lì nasce il nome del circolo cinematografico che sta per aprire in un luogo piccolo e raccolto. “Era lo showroom di un designer con le pareti bianche – commenta la squadra di Il Cinemino – noi abbiamo dovuto trasformarlo: per le proiezioni c’è bisogno di nero affinché la luce del cinema possa risaltare”. Il Cinemino è un progetto della società Cinemino srls, che si occuperà della gestione del bar, e dell’Associazione Seiseneca, che gestirà il cine circolo. Un cine-circolo da 75 posti e un bar dalla forte impronta milanese saranno il biglietto da visita di Il Cinemino, un luogo che si muove a cavallo tra cinema di quartiere e hub internazionale. È possibile continuare a sostenere il progetto fino alla fine del mese su ilcinemino.starteed.com

CinecittàNews