Suggerimento per stasera. C’è “Cobra” su Rete 4

(Tiziano Rapanà) Non è un segnale di un ritorno alle segnalazioni delle opere filmiche trasmesse in tv. Ma soltanto un piccolo consiglio di visione di un film al quale tengo molto (mi ricorda l’infanzia). Mi riferisco a Cobra con Sylvester Stallone che andrà in onda in stasera su Rete 4. Cos’è Cobra? È un impetuoso poliziesco dotato di una grande forza visiva. Ed è ovviamente il luogo filmico che eleva il già mitologico personaggio di Stallone a pura leggenda. Il suo Marion Cobretti, detto Cobra, è diventato un personaggio entrato nella storia dell’action internazionale. È un film che dovreste vedere, perché è un prodotto coinvolgente, che vive della tensione costruita dall’incredibile sfarzo fatto di sparatorie, inseguimenti e combattimenti. In soldoni: è il vino che invecchiando migliora, sicché il racconto si rinnova per indomita freschezza visiva, che distrugge le deludenti, e convenzionali, estetiche che appiattiscono i blockbuster moderni (mi riferisco soprattutto agli orribili cinecomics onnipresenti al box office).

