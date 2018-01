La rivelazione di Elisabetta Canalis: “Weinstein ci ha provato pure con me”

“Weinstein? Ha fatto avances anche a me. Ma quando ha capito che non ci stavo, non ha insistito”. Risponde, così, Elisabetta Canalis in una lunghissima intervista al settimanale Grazia in cui le chiedevano se l’avesse conosciuto in California. Parla delle sue “tre vite”, “la prima l’ho vissuta in Sardegna, la seconda a Milano e la terza a Los Angeles”, dei suoi ex, delle nuove scoperte come “quella di avere un’anima per gli affari” e dei rimproveri. L’ultimo, che ha ricevuto senza sbottare, è stato quello del marito. “E’ stato quando dovevo mettere in piedi la palestra – rivela a Grazia -. Gli appuntamenti con le maestranze slittavano, dovevo telefonare più volte e a un certo punto sono sbottata. E Brian, con grande calma mi ha detto: ‘Benvenuta nella vita reale, non sei una principessa. In questo mondo per ottenere qualcosa ci vuole pazienza, imparala’”. Tra pochi rivedremo Elisabetta Canalis in tv. L’11 gennaio sarà protagonista su RaiDue del docufilm Le spose di Costantino con Costantino della Gherardesca.

Adnkronos