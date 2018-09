Chiara Ferragni e Fedez diventano deejay

In esclusiva Chi, in edicola da mercoledì 5 settembre, oltre al racconto del matrimonio reality di Chiara Ferragni e Fedez, svela i progetti futuri dei due neosposi: un fratellino per Leone e un tour planetario in coppia da deejay.

I Ferragnez hanno firmato un contratto con una major americana per scendere in consolle. In gran segreto in questi mesi, infatti, si sono messi a studiare musica per debuttare come deejay in coppia. Il tutto accadrà la prossima estate: lanceranno un singolo musicale insieme per far ballare la folla e faranno un tour nelle discoteche di tutto il mondo.

