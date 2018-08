Alle 13 e 30 proseguono, su Rai2, le repliche di “Sereno Variabile”

Tappa in Puglia per le troupe di “Sereno Variabile Estate”. Protagonista della puntata in onda oggi alle 13.30 su Rai2 sarà Manfredonia, rinomata località del promontorio del Gargano. La visita comincia in spiaggia per poi proseguire in barca lungo la suggestiva costa. Dopo un assaggio di golosi panini gourmet con i sapori di terra e di mare, si partirà per un emozionante viaggio della memoria, ricordando Lucio Dalla, che da bambino e poi da ragazzo con la famiglia veniva a villeggiare proprio a Manfredonia. Bevilacqua riproporrà un’intervista al cantante bolognese registrata alle isole Tremiti, altro luogo amatissimo da Lucio Dalla, molto legato alla Puglia, di cui apprezzava il mare, la gente e i sapori genuini. E a proposito di prelibatezze, si entrerà in una gelateria dove si realizzano gelati con i sapori del Gargano e potrà poi assaporare l’ottimo miele prodotto nelle campagne del territorio. Dopo aver ascoltato i consigli e i suggerimenti della Guardia Costiera, visita a monumenti e siti archeologici e ad un laboratorio tessile dove si confezionano originali borse artigianali.