Stefano De Martino potrebbe diventare il nuovo professore di danza ad “Amici”

Sembra in arrivo una nuova promozione per Stefano De Martino che diventa professore. L’ex ballerino di “Amici” ed ex marito di Belen Rodriguez infatti da coach della scuola di “Amici” di Maria De Filippi è volato in Honduras per indossare i panni di inviato dell’ultima edizione all’Isola dei Famosi. La prova è stata superata con disinvoltura ed ora Maria De Filippi starebbe pensando a un ulteriore passo avanti nella sua carriera.

Secondo “Nuovo tv” infatti potrebbe diventare professione di danza moderna del talent di casa Mediaset, prendendo il post di Garrison, ormai figura storica della trasmissione: “Pare che Maria De Filippi – fa sapere la rivista – sia intenzionata ad annoverare il suo ex allievo come professore di danza moderna. Chissà, forse al posto di Garrison Rochelle: il coreografo texano comincia a mostrare un po’ di stanchezza”.

