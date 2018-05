Alt! Boldi e De Sica tornano insieme in un nuovo film natalizio

Per anni sono stati i re del botteghini con i loro film di Natale, e ora Massimo Boldi e Christan De Sica hanno ritrovato quell’intesa comica che a un certo punto avevano perso, dividendosi il regno della risata da cinepanettone.

Dopo un ventennio di lavoro fianco a fianco, iniziato nel 1986 con Yuppies – I giovani di successo, i due avevano preso strade diverse dopo Natale a Miami (2005), ma un film che vede De Sica non solo nel ruolo di attore, ma anche alla regia li riporterà insieme.

La pellicola prodotta dalla Indiana Productions si intitolerà molto convenientemente Amici come prima e sarà realizzata in collaborazione con Medusa Film, che si occuperà anche della distribuzione nei cinema, dove approderà in tempo per il prossimo Natale, come da tradizione.