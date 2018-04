Stasera arriverà Machete su Rai Movie

Rai Movie dedica i primi due mercoledì di aprile a Machete Cortez, il personaggio cult interpretato da Danny Trejo e creato da Robert Rodriguez, che offre il suo personale omaggio in salsa “texican” al genere exploitation anni ‘70. Il 4 aprile alle 21.10 va in onda “Machete”, film nel quale l’ex agente messicano dovrà ricorrere, letteralmente, ad ogni mezzo necessario per farsi giustizia tra narcotrafficanti e politici corrotti, il tutto lungo l’esplosivo confine tra Stati Uniti e Messico. A rendere il film ancora più imperdibile sono dei villain d’eccezione come Robert De Niro, Steven Seagal (nella foto) e Don Johnson. Nel secondo appuntamento, “Machete Kills”, in onda mercoledì 11 aprile alle 21.10, in ballo c’è il destino del mondo, minacciato dal supercattivo Mel Gibson. Accanto a Jessica Alba, Michelle Rodriguez e l’immancabile Tom Savini, presenti già nel primo film, a completare il cast ci sono Charlie Sheen, Antonio Banderas e una camaleontica Lady Gaga.