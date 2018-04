“Isola dei famosi”. Il parere di Malena, sul caso Monte: “È stato costretto a uscire dal gioco”

A un passo dalla fine del reality Malena la Pugliese, attrice di film per adulti ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, dice la sua sui naufraghi di quest’edizione del reality di canale 5.

“Purtroppo quest’ anno si è perso il vero spirito del gioco. In passato – ha spiegato a “Vero” – erano leali, mi spiace che in questa edizione le nomination siano guidate dai sotterfugi. Ora tutto è basato su gossip, cattiverie, e scandali. I concorrenti quest’anno hanno perso di vista che un reality è un gioco anche per questo preferisco di gran lunga la mia Isola, un’esperienza che mi ha permesso di fare amicizia con Nancy ed Eva Grimaldi”.

Il preferito di Malena la Pugliese è Francesco Monte, il protagonista del canna-gate: “Fin da quando è stato annunciato il cast di quest’anno avevo deciso di fare il tifo per Francesco. È pugliese come me, di Taranto, ci conosciamo da diversi anni, inoltre i suoi parenti vivono a Gioia del Colle (provincia di Bari), il mio stesso paese, e ci frequentiamo. Francesco è un bravissimo ragazzo, mi è dispiaciuto tantissimo che sia stato quasi costretto a uscire dal gioco”.

Blitzquotidiano.it