Fedez: “Non è giusto giudicarci perché postiamo foto di nostro figlio. Un bravo genitore non si riconosce da questo”

Il cantante in una storia su Instagram risponde a chi lo accusa di esporre il figlio

“È vero, un bambino non può scegliere se essere mostrato sui social o meno, esattamente come non può scegliere se essere battezzato”. In una storia apparsa sul suo profilo Instagram, Fedez risponde a chi accusa lui e Chiara Ferragni di sovraesporre mediaticamente il figlio, postando le sue foto online. Il cantante rivendica il diritto di condividere “una gioia così grande”, come “farebbe qualsiasi famiglia della nostra generazione“, senza esser giudicati.

“I criteri per valutare la capacità di fare i genitori non dovrebbero basarsi sulle foto social”, dice il rapper, “Non è una foto sui social che espone nostro figlio. Nostro figlio sarebbe stato comunque esposto al pubblico”. E ancora: “Quello che facciamo noi è condividere una parentesi di vita, di gioia. Può piacere o non piacere, ma a noi non interessa. Preferisco pubblicare io una foto o che la pubblichi Chiara, trasmettendo le sensazioni vere che stiamo provando, piuttosto che farlo fare a un paparazzo“.

Leone Lucia Ferragni è nato nella notte tra il 19 e il 20 marzo al Cedars-Sinai di Los Angeles. Fedez ha smentito la voce secondo cui avrebbero venduto le foto esclusive della nascita del figlio a qualche giornale di gossip, perché “non ne abbiamo bisogno”.

www.huffingtonpost.it