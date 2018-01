Pino Daniele, la confessione della figlia Sara: “Dopo la sua morte, ho cominciato a bere”

L’intervista pubblicata dal settimanale «Oggi» a Sara Daniele figlia del grande cantautore scomparso il 4 gennaio di tre anni fa. Il dolore e il periodo buio

Il dolore per la morte del padre, il vuoto dentro, il bicchiere che a 20 anni diventa un’abitudine pericolosa. «E’ successo che io mi sono persa. Passavo la mia giornata in tuta e alle 11 del mattino avevo già il bicchiere di vino in mano. Odiavo tutto e tutti. Per prima me stessa».

A tre anni dalla scomparsa di Pino Daniele ( il 4 gennaio del 2015), è arrivato il momento per la figlia Sara di liberarsi e raccontare quel periodo buio. Lo ha fatto in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi (in edicola da giovedì 4 gennaio). «Dopo la morte di mio padre, nei mesi successivi, quando il rumore intorno a noi si era spento e l’attenzione scemata, quando la gente pensava che ormai il brutto fosse passato mi sono persa».

«Fragile e irriconoscibile»

Sara, 21 anni, la prima dei tre figli che il cantante ha avuto da Fabiola Sciabbarrasi, parla di fragilità e smarrimento. «Ero irriconoscibile. Piena di rancore che riversavo su me stessa… Un giorno ho capito che dovevo cambiare qualcosa, io e basta, e sono andata via, per frequentare l’università inglese. So benissimo di essere scappata. La mia famiglia ha elaborato il lutto, io l’ho solo accantonato».