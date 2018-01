Sta per arrivare la “linea verticale” su Rai3

Tratto dalla storia autobiografica del regista e autore Mattia Torre, la serie racconta con empatia e ironia la varia umanità di un reparto oncologico. L’attore: “Questa storia la conosco, ero condizionato dal fatto che quello che stavo recitando l’ho vissuto”. Disponibile dal 6 gennaio su RaiPlay e dal 13 gennaio su RaiTre

Luigi (Valerio Mastandrea) sogna il primario, il mitico professor Zamagna (Elia Schilton), che dovrà operarlo e che riassume tutte le doti umane e professionali possibili: fa bene il lavoro che ha scelto, è empatico, rassicurante, ascolta. Quando le infermiere arrivano per prepararlo per l’operazione è tranquillo: “Ho parlato con Zamagna” dice “mi è parso molto fiducioso, mi ha spiegato tutto”. “Ma non è possibile”, ribattono “è appena arrivato da Pechino, è venuto direttamente in ospedale”. Luigi sgrana gli occhi: “Siamo sicuri che non si deve riposare un po’ prima dell’intervento? Io sarei stanco dopo un viaggio così lungo, ma che fuso orario c’è a Pechino?”.

L’ospedale è un luogo sospeso, dove tutto si azzera, un mondo a parte in cui la forza della vita vince su tutto. Mai una serie era riuscita a raccontarlo così bene, con empatia e ironia, La linea verticale di Mattia Torre – dal 6 gennaio su RaiPlay e dal 13 su Rai3 in prima serata, dopo Le parole della settimana di Massimo Gramellini – è un dramedy perfetto grazie al protagonista Valerio Mastandrea e a tutto il cast.

Dalla storia autobiografica di Torre (raccolta nel libro edito da Baldini e Castoldi), paziente dell’ospedale romano Regina Elena, un’eccellenza, nasce l’avventura di Luigi, che si trova da un giorno all’altro a dover affrontare un intervento per un tumore al rene, sostenuto dalla moglie Elena (Greta Scarano), in attesa di un figlio, e dei pazienti del reparto. Un’umanità variegata: dal vicino di letto Amed (Babak Karimi), grillo parlante del gruppo, all’irresistibile Marcello (Giorgio Tirabassi) che ha una trattoria ma fa diagnosi, visita i compagni di sventura e si sente un po’ medico, a Peppe (Gianfelice Imparato), garbatissimo paziente di cui nessuno si ricorda, a don Costa (Paolo Calabresi) prete del reparto “privo di qualsiasi spiritualità, gli manca la materia prima per fare il suo mestiere” spiega l’attore. Smanetta con lo smartphone e fugge dai malati che vogliono essere confessati.

Il dottor Policari (Antonio Catania) vorrebbe fare il poeta, non il medico; il dottor Barbieri (Ninni Bruschetta) “ricuce da Dio”, tutto nella sua vita gira intorno “ai vasi” (sanguigni) e ci prova con l’infermiera Giusy (Cristina Pellegrino). Il dottor Rapisarda (Federico Pacifici) è spocchioso, la caposala (Alvia Reale) una forza della natura. “Non ho scelto io La linea verticale ma sono stato scelto e me ne vanto” racconta Mastandrea, che aveva girato con Torre la serie Buttafuori in coppia con Marco Giallini. “Mi sono lasciato travolgere di pancia da questo personaggio, ho vissuto questa esperienza senza filtro, con la massima libertà. È stato un ruolo molto impegnativo che mi ha insegnato quanto il nostro lavoro sia basato sulla fortuna di poter guardare la vita in maniera più intensa. Questa storia la conosco, sono amico di Mattia, l’ho seguito nel percorso, ero condizionato dal fatto che quello che stavo recitando l’ho vissuto. Mi considera un attore molto faticoso, io sono più malinconico, lui è più beffardo”.

Coprodotta da Rai Fiction, Wildside e il Centro di Produzione della Rai di Napoli, La linea verticale è innovativa nel formato (otto episodi da 30 minuti) e nello stile. “Questa serie è stata pensata per Rai3 fin dall’inizio” spiega la direttrice di Rai Fiction Tinny Andreatta. “ha un grande grado di innovazione a partire dal formato dei 30 minuti che in Italia è inedito, ed è un prodotto in cui si mescolano il medical, il drama e la commedia con un tono tragicomico che tocca punte oniriche. Un progetto la cui bontà è testimoniata dal cast. Siamo convinti che piacerà anche al pubblico giovane”. “C’era il desiderio di raccontare un reparto oncologico di un ospedale pubblico di assoluta eccellenza capitanato da un chirurgo che, per gentilezza e amore verso il proprio mestiere, rappresenta l’idea di un’altra Italia possibile” dice Torre. “Contrariamente alla malasanità, che pure esiste. La ‘linea verticale’ significa lo stare in piedi e aggrapparsi alla vita con tutte le forze, la malattia è vista come crisi ma anche come occasione di crescita e di riscatto”.

Tutto il cast è grato al regista per la scrittura “perché il tragico dopo pochi secondi diventa comico, per la verità e l’umanità. Luigi è uno che guarda” spiega Mastandrea “a un certo punto è come se diventasse il pubblico, osserva cosa succede. Ognuno di questi personaggi può avere uno spin off, meriterebbe di essere sviluppato”. Malinconico e sarcastico, umanissimo, Luigi rappresenta tutti noi, spaventati e in cerca di rassicurazioni. “Mi è piaciuto interpretarlo” confessa l’attore, “ma voglio dire ai dirigenti della Rai che rifarei Buttafuori per sempre, al prezzo della rata del mutuo, che è bassissima”.

Silvia Fumarola, Repubblica.it