Ascolti. Vince il match Juventus-Torino: è stato visto da 6 milioni di telespettatori

La partita di calcio tra Juventus e Torino conquista 6 milioni di spettatori e monopolizza l’attenzione degli spettatori. Male il ritorno di “Will e Grace” su Italia 1, in equilibrio Canale 5, Rai2 e Rai3.

La partita di Coppa Italia tra Juventus e Torino, costata la panchina del tecnico granata Sinisa Mihajlovic, conquista i telespettatori della tv generalista. Rai1 riesce a guadagnare la prima posizione agevolmente, nonostante lo sciopero che i giornalisti sportivi della tv di Stato hanno indetto in segno di protesta per la mancata assegnazione alla rete dei Mondiali di Calcio (passati su Mediaset). Sono ben 6 i milioni di spettatori (share al 23%) su Rai1, non c’è storia per la concorrenza. Canale 5, Rai2 e Rai3 finiscono in un testa a testa con tre proposte racchiuse tra i 2 e i 2.4 milioni di spettatori netti.

Ascolti tv 3 gennaio 2018

Juventus-Torino, partita di Coppa Italia vinta 2-0 dai bianconeri, raccoglie 6.028.000 spettatori pari al 23% di share e vince la serata del 3 gennaio 2018. Segue “Woman in Gold”, su Canale 5, visto da 2.472.000 spettatori per uno share pari al 10.4%. In onda su Rai3, “Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet” è stato visto da 2.108.000 spettatori per uno share pari al 8.4%. “Una Notte al Museo 2 – La Fuga”, su Rai2, conquista 2.106.000 spettatori per uno share dell’8.2%.

Sulle altre reti

“Love Actually – L’amore davvero”, in onda su Rete 4, conquista 1.073.000 spettatori (4.9%). “Vacanze Romane”, grande classico su La7, realizza 950.000 spettatori per uno share del 4%. “Will e Grace 9”, in onda su Italia 1, è stato visto da 696.000 spettatori (3.5%). Fa quasi meglio, su TV8, “Memorie di una Geisha”: 691.000 spettatori per il 3% di share. “Panic Room”, in onda su Nove, realizza 442.000 spettatori (1.9%).

Gennaro Marco Duello, Fanpage.it