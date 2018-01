Gossip di casa Carrisi, Loredana Lecciso scrive uno strano messaggio che lascia pensare ad una frecciatina contro Romina Power

Loredana Lecciso contro Romina Power? Al Bano Carrisi smentisce i gossip che rivorrebbero la coppia vicina come un tempo e il web parla di frecciatina al pepe…

Su Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, il gossip ha sempre cercato di gettare delle ombre. Dopo la separazione da Romina Power, in molti avrebbero voluto un ritorno di fiamma tra la celebre coppia ma lui, si è inevitabilmente innamorato di un’altra donna. Questo ‘nuovo arrivo’, non è piaciuto agli estimatori di Al Bano e Romina tanto che, per la showgirl leccese non è mai stato semplice. Proprio in questi ultimi giorni, si parla anche di Capodanno lontani per via degli impegni di lavoro di lui che si è esibito sul palcoscenico a Maratea in occasione della notte di San Silvestro. Secondo quanto si legge sul giornale.it, la coppia avrebbe passato distante anche le precedenti festività natalizie. Al Bano ha passato le vacanze cantando e Loredana ha festeggiato senza di lui. Se ci ragioniamo però, di fatto non c’è assolutamente nulla di male. Lui ha portato avanti il suo lavoro e lei ha preferito passare le vacanze in compagnia delle persone care.

Loredana Lecciso, arriva la frecciatina contro Romina?

Nelle ultime ore, uno scatto social postato da Loredana, ha nuovamente puntato i riflettori sulla coppia. Per caso la showgirl ha lanciato una bella frecciatina a Romina Power? “Molta gente torna quando non sa dove deve andare”, si legge su Instagram. La foto ritrae la Lecciso pensierosa in bianco e nero, quasi a riflettere sull’interrogativo posto in rete. Al Bano in più di un’occasione ha voluto smentire qualsiasi gossip che lo volesse nuovamente al fianco di Romina affermando che, quello con l’ex moglie fosse più un rapporto di un fratello con una sorella. Chiarito questo aspetto, il gossip continua ugualmente a regnare sovrano sull’ex coppia nella speranza – forse – di scoprire qualche particolare inedito sfuggito all’occhio indiscreto di telecamere e fotografi. E così, mentre il popolo di Internet si domanda se Loredana Lecciso si diverta o meno a lanciare frecciatine a Romina, proprio la showgirl, intervistata di recente da Barbara d’Urso, aveva avanzato la volontà di mettere in piedi una ‘famiglia allargata’.

Valentina Gambino, Ilsussidiario.net