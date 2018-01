Jodie Foster ha attaccato i film sui supereroi

Niente cattivi e malvagi dai poteri magici. A combattere i supereroi dei film hollywoodiani ci pensa la bella e brava Jodie Foster. L’attrice e regista statunitense ha infatti attaccato in un’intervista radiofonica le pellicole dell’universo Marvel e Dc Comics, ree, a suo avviso, di rovinare «le abitudini della popolazione americana e del resto del mondo».

«Andare al cinema – ha aggiunto la cinquantacinquenne interprete premio Oscar, che rivedremo quest’anno sul grande schermo dopo un’assenza di un lustro – è diventato come andare al Luna Park. Gli Studios realizzano prodotti mediocri per coinvolgere il pubblico di massa e coloro che investono nei film… è un po’ come il fenomeno del Fracking (la fratturazione idraulica, N.D.R.): ottieni i migliori ricavi immediatamente ma distruggi il pianeta».

Proprio alla luce di questo scenario, la diva de Il silenzio degli innocenti ha affermato di non essere interessata a «fare film da 200 milioni di dollari sui supereroi. Faccio i miei film perché sento di avere cose da dire per scoprire chi sono io e qual è il mio posto nel mondo. Li faccio per me, per andare avanti ed evolvere come essere umano».

Giacomo Perra, Ilmessaggero.it