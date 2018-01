Stephen Dorff entra nel cast del nuovo “True Detective”

Nuova aggiunta al cast della terza stagione del crime drama antologico di HBO True Detective. Dopo gli ingaggi del premio Oscar Mahershala Ali (Moonlight) e della protagonista di The Girlfriend Experience Carmen Ejogo, un terzo ruolo è stato affidato all’attore di Blade e Somewhere Stephen Dorff.

Il nuovo ciclo di episodi si concentra su Wayne Hays (Ali), un detective della polizia di stato che opera nel nord-ovest dell’Arkansas. Quando un macabro crimine si consuma nel cuore di questa regione montuosa, un mistero le cui radici si estendono nel corso dei decenni viene lentamente a galla, in un racconto che fa avanti e indietro tra tre diverse linee temporali.

Dorff interpreterà Roland West, un investigatore dello Stato dell’Arkansas, partner di Hays, la cui vita e la cui carriera sono state pesantemente influenzate per oltre trent’anni dal suddetto crimine. Come annunciato precedentemente, Ejogo li affiancherà nei panni di Amelia Reardon, un’insegnante la quale ha un legame con due bambini scomparsi negli Anni ’80.

Scritta dall’ideatore Nic Pizzolatto, e da lui diretta con Jeremy Saulnier (Green Room), la stagione 3 di True Detective non ha ancora una data. Per Dorff questo non sarà il primo ruolo da protagonista in tv: negli Anni ’90 recitò nella sitcom What a Dummy. Inoltre, in questo periodo è tra i volti del musical drama della FOX Star.

Emanuele Manta, Comingsoon.it