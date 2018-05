Netflix annuncia la seconda serie di “Tredici” al via il 18 maggio

Netflix annuncia la data della seconda stagione di Tredici : l’attesissima serie torna il 18 maggio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

La seconda stagione racconta il periodo immediatamente successivo alla morte di Hannah e segue il complicato percorso che porta gli altri personaggi verso il superamento del trauma. La scuola Liberty High si prepara ad affrontare il processo, ma qualcuno sarà disposto a tutto per fare in modo che la verità sulla morte di Hannah resti segreta. Una serie di inquietanti polaroid porterà Clay e i suoi compagni a scoprire un terribile segreto. In vista dell’arrivo della seconda stagione, da oggi fino al 18 maggio, il sito 13ReasonsWhy.info raccoglierà alcuni materiali inerenti alla serie. Tra questi, i video in cui i personaggi di Tredici affronteranno alcuni dei temi trattati nella serie, come il bullismo, la violenza sessuale e l’abuso di sostanze stupefacenti.

il Secolo XIX