Meghan Markle, la lettera del fratellastro al principe Harry: “Non sposarla”

Se c’è una persona che non è felice del matrimonio dell’anno, ovvero quello tra Meghan Markle e il principe Harry, è sicuramente Thomas Markle Jr, fratellastro dell’attrice americana.

L’uomo è tornato ad attaccare la sorellastra in una lettera aperta al principe Harry pubblicata dal settimanale In Touch in cui ribadisce accuse già fatte in passato, ovvero che Meghan stia fingendo spinta solo dalla sete di notorietà, e incita Harry a lasciarla prima delle nozze.

“Caro principe Harry, non è troppo tardi”, si legge nella lettera, “Meghan Markle non è ovviamente la donna giusta per te. Più si avvicina il tuo matrimonio, più è chiaro che stai compiendo una grave errore. Non riesci a vedere la vera Meghan, che il mondo intero invece ora vede. Il suo tentativo di recitare la parte della principessa, come un’attrice di serie C di Hollywood, è ormai vecchio”.

Già in un’altra intervista rilasciata di precedente al tabloid britannico The Evening Standard Thomas Markle jr aveva dichiarato che la sorella, che non vede dal 2011, puntava a diventare la nuova Diana, ma “è troppo falsa per riuscirci”.L’uomo non ha apprezzato il mancato invito alle nozze del 19 maggio al Castello di Windsor:

“Ha invitato perfetti sconosciuti al matrimonio, e non la sua famiglia. Chi lo farebbe? Harry, dovresti metter fine a questo fasullo matrimonio da favola, prima che sia troppo tardi. Il padre, che avrebbe dovuto accompagnarla all’altare, non ha ricevuto la partecipazione. Ha dimenticato che se non fosse stato per lui, servirebbe ancora ai tavoli o farebbe la baby sitter”.

