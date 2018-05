Il grande cuore di Paolo Bonolis: la figlia trionfa in una competizione agonistica e lui si commuove

Chi è Paolo Bonolis? Lo sappiamo tutti, perché la società mediatica ci ha consegnato una inequivocabile verità. E cioè che Bonolis è, in tv, un unicum straordinario che possiede una sua alterità di conduzione, rispetto al modo canonico di presentare e più in generale di intrattenere il pubblico. Adesso “Diva e donna”, con un bellissimo servizio, ci ha fatto dono di un’altra verità. Ossia che Paolo Bonolis è un unicum straordinario anche nella vita. E questo lo vedete anche voi con queste due splendide immagini, che mostrano una meravigliosa realtà. Ossia che Bonolis è un uomo normale, un papà affettuoso che si commuove dei trionfi sportivi della figlia. Un papà presente che, cascasse il mondo, deve stare lì in prima fila a tifare e incoraggiare la sua bambina. Insomma non è il classico tipinito della tv dalla doppia faccia, il finto buonista che si trasofrma in un cinico calcolatore. Paolo Bonolis è un uomo con dei sentimenti veri, un papà tenero, che ha avuto la fortuna di fare un mestiere eccezionale.