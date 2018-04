Domani tornerà “Movie Mag”, su Rai Movie. Ci sarà il grande Ennio Morricone

Il maestro Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori contemporanei è protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia nella puntata di “Movie Mag”, il magazine di Rai Movie in onda domani, alle 22.55, e in replica nella notte di Rai1. “Quanti film ho rifiutato? In passato molto pochi: pur di guadagnare e non restare senza lavoro, accettavo quasi tutti i film. – dice Ennio Morricone – Fino a 20 anni fa – prosegue il compositore- ancora non avevo la certezza di poter vivere di questo mestiere”.

Colin Firth e Rachel Weisz sono i protagonisti de Il mistero di Donald C, nuovo film di James Marsh in arrivo nelle sale italiane. La pellicola racconta la storia vera di Donald Crowhurst, commerciante e velista dilettante che negli anni ’60 tentò di circumnavigare il globo in solitaria sulla sua barca a vela. In puntata l’intervista a regista e interpreti per saperne di più.

Il magazine di Rai Movie, poi, porta gli spettatori sul set di Notti magiche, commedia noir di Paolo Virzì con Mauro Lamantia, Giovanni Toscano e Irene Vetere. A seguire, l’intervista a Rocco Papaleo e Laura Morante, protagonisti della commedia Bob & Marys, storia di una coppia che, per liberarsi da una macchinazione criminale in cui si ritrova suo malgrado, ritrova la passione e l’energia di un tempo. Movie News, il notiziario del cinema in collaborazione con Anica, commenta gli incassi cinematografici dell’ultima settimana.

La settima arte e le stelle si incontrano nell’oroscopo del cinema firmato da Simon & The Stars. Il modo migliore per scoprire gli auspici della settimana e, al tempo stesso, i film della programmazione di Rai Movie consigliati per tutti i segni dello zodiaco.

In chiusura la consueta playlist: Vinicio Marchioni, protagonista della commedia Quanto basta, rivela i tre film che ha amato di più.