Chiara Ferragni attirà più dell'”Isola dei famosi”. Dovrebbe fare tv

(Tiziano Rapanà) Chiara Ferragni, a dieci giorni dal parto, ha un fisico tonico e al web non va bene. Piovono critiche e tanto per cambiare sul nulla. Su Instangram dove ha postato – con fierezza – una foto che ritrae la sua forma smagliante, in molti hanno risposto con furore velenoso. Un furore, ripeto, basato sul nulla. Eppure il nonnulla è divenuto una notizia, presente su tutti i giornali. Se il nulla sulla Ferragni fa notizia, allora è giusto affidare alla signora un programma in prima serata. Già immagino il picco di ascolti, la vagonata di articoli, le polemiche. Chi affida una prima serata alla Ferragni è un genio. Senza se e senza ma. Questa signora è capace di attrarre l’attenzione più dell’Isola dei famosi. E non ha bisogno di vivere di scandali su canne e corna. Le basta una foto. Bisognerà comunque vedere se la Ferragni possiede delle qualità da presentatrice. Un tentativo bisogna comunque farlo. Un eventuale suo programma ha le potenzialità per realizzare degli ottimi ascolti.

