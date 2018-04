Stasera ci sarà il “Dottor divano” di Gianni Fantoni. La puntata avrà, come ospite di riguardo, Massimo Polidoro

Stasera torna il Dottor Divano di Gianni Fantoni. Ovvero l’appuntamento del martedi televisivo con la leggerezza. Un appuntamento che ormai vi è diventato familiare. Oggi il Dottor Divano ospiterà un ospite importante, che è noto alla platea televisiva. Ci sarà pensate Massimo Polidoro, giornalista e scrittore che ha fatto della divulgazione scientifica il suo vivere creativo. Ha lavorato a SuperQuark (Rai1), La strada dei miracoli (Rete 4) e in molte altre importanti trasmissioni tv. Non perdete la possibilità di seguire l’incontro tra Fantoni e Polidoro. Vi lasciamo dando delle coordinate per raggiungere il programma, a chi ancora non conosce Dottor Divano. Il programma lo si può vedere dai canali Twitter, Facebook Youtube di Gianni Fantoni.