Fabrizio Corona si sposa? Non proprio. “Al momento, no”, precisa la fidanzata

Silvia Provvedi in un’intervista alla rivista “In Famiglia” aveva rivelato che l’ex re dei paparazzi le aveva chiesta la mano.

“Fabrizio mi ha chiesto di diventare sua moglie, ho detto subito sì. Vogliamo avere presto un figlio”.

Ma, in diretta da “Mattino Cinque”, la cantante ha rivelato di non aver ancora accettato la proposta di matrimonio. “Io so che tu hai ricevuto una proposta importante da Fabrizio”, ha affermato la conduttrice. “Anche a me l’hanno detto – ha replicato la Provvedi – e dicono anche che avrei risposto di sì. Però io non ho risposto di sì. Ho detto ‘momentaneamente no’. Io lo adoro, lo amo, ma il matrimonio è una cosa importante e lo sto facendo un po’ aspettare”.

Blitzquotidiano.it