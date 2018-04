Bova e Rocìo, che coppia!

(Tiziano Rapanà) Siccome ogni promessa è debito, vi do un resoconto emozionale su quanto visto giorni addietro in tv. Mi riferisco al tango di Bova e compagna che è stato la ciliegina sulla torta dell’ottima puntata di Ballando con le stelle (mi è piaciuta tutta, nonostante sia un ignorante delle dinamiche del gioco presenti nello show). Cosa posso dire sul loro ballo? Che emozione e che brio vedere l’eros arso nei passi dei due innamorati. Se il ballo, come ho scritto, rappresenta la cartina di tornasole di un amore, Bova e Rocìo vivono una passione scintillante. E a capirlo non sono stato solo io, ma il pubblico tutto che in studio e sui social ha espresso ammirazione per i due. Credo che il successo, riscosso dal tango di sabato sera, abbia reso giustizia ad una coppia che ha dovuto subire delle tremende carognate da parte dei media. E tutto questo l’hanno patito, perché si vogliono bene. Ora non voglio addentrarmi in polemiche antiche: non ha senso farlo. Pertanto giungo alla conclusione del mio pensiero, riferendovi un mio desiderio da telespettatore: vorrei rivedere i due innamorati insieme a ballare ancora e ancora in tv. Di nuovo a Ballando oppure in una cornice tutta loro (magari in uno show in prima serata, dove possano esprimere compiutamente le loro doti artistiche).

