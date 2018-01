Ultime dalla Nbc. Dopo il licenziamento di Lauer, a “Today” arrivano due donne

Per la prima volta nella storia della tv americana, due donne siedono al tavolo del programma mattutino “Today” della Nbc: Hoda Kotb, che già conduce la quarta ora del popolare “salotto tv”, sostituirà nella conduzione Matt Lauer, lo storico anchor licenziato per molestie sessuali. Kotb condurrà la prima ora dello show assieme all’altra anchor, Savannah Guthrie. E’ la prima volta da quando Today è andato in onda nel 1952 che due donne danno il buongiorno all’America, rompendo il cliché della coppia “marito e moglie” che dagli albori della tv ha dominato il format dei talk show.

L’audience di Today è soprattutto femminile e il botta e risposta conviviale tra i due anchor finora aveva voluto dare l’impressione di un siparietto in famiglia, in cui l’uomo, peraltro, suonava la parte del “primo violino” e la donna gli faceva da spalla. Lauer, prima che le accuse di molestie ne interrompessero bruscamente la pagatissima carriera, era anche soprannominato “il papà d’America”.

ANSA