Stasera ci sarà, su Canale 5, il super match Roma-Liverpool

Calcio spettacolo anche oggi in prima serata su Canale 5: la rete ammiraglia Mediaset trasmette infatti in diretta l’attesa Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League. Il collegamento con lo stadio Olimpico si apre alle 20,40, fischio d’inizio dell’incontro come di consueto alle 20,45. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo, al suo fianco Aldo Serena in qualità di opinionista mentre a bordo campo sono impegnati Francesca Benvenuti e Alessio Conti; inviati allo stadio Daniele Miceli e Andrea Di Carlo. Al termine linea allo studio con i conduttori Sandro Sabatini e Eleonora Boi che conversano con Ciro Ferrara, Marco Amelia, Graziano Cesari e Ciccio Graziani.

Mediaset Premium. Il match dell’Olimpico viene trasmesso in simultanea su Premium Sport, sulla pay tv l’Arena Premium si apre alle 19,30 e prosegue sino a mezzanotte. Replica di Roma-Liverpool alle 22,45 su Premium Sport 2.

Ascolti. Circa 6 milioni e mezzo di telespettatori han visto ieri sera l’avvincente Real Madrid-Bayern Monaco.

Daniele Cavalla, La Stampa