Al “Grande fratello”, Alberto Mezzetti ha parlato di sesso in maniera inappropriata: “Non mi preme venire, anzi!”

Alberto Mezzetti, concorrente del Grande Fratello, ha confessato agli altri di essere un vero e proprio amante dell’orgasmo femminile e di non amare la sveltine. “Non mi preme venire, anzi, è l’attesa che crea la magia. Spesso vengo dopo tre giorni che faccio l’amore. Io non bado a me, bado a lei. Io mi eccito se lei è eccitata. Mi eccito a vederla eccitata, potrei venire senza toccarmi se la vedo eccitata”.Mezzetti ha poi spiegato di tenere un phon nel cassetto del comodino “perché tutte le donne con le quali va a letto bagnano il materasso”.In conclusione ha svelato il suo segreto: “Devi metterlo dentro per un centimetro per venti minuti, sarà lei ad implorarti di metterlo tutto. Quando lo farai, dopo venti minuti, impazzirà e poco dopo bagnerà tutto”.

