Il Festival della Bellezza, di Verona, omaggerà Lucio Dalla

Lucio Dalla sarà ricordato da artisti e amici in un concerto-omaggio al Festival della Bellezza di Verona. L’appuntamento è per il 2 giugno al Teatro Romano: a fare gli onori di casa sarà Ron, legato a Lucio Dalla da un lungo sodalizio artistico. Il concerto si terrà nell’ambito del Festival – dedicato quest’anno alla canzone d’autore – per celebrare il talento anomalo di un fenomeno della musica e della cultura italiana, a sei anni dalla sua scomparsa. Oltre alla musica, altri artisti e amici di sempre del mondo dello spettacolo e della cultura ripercorreranno i mille volti della carriera di Lucio Dalla, cantando i suoi brani più famosi, svelando aneddoti e storie inconsuete. Per una sera, grazie alla direzione artistica televisiva di Giampiero Solari, note e parole si intrecceranno diventando acquerelli per colorare episodi di vita e rievocare storie personali in un connubio tra musica e versi.

ANSA