La Cina contro Peppa Pig: “il cartone allontana i giovani dagli ideali del socialismo”

Un cartone animato di grande successo, capace di conquistare i bambini di tutto il mondo: Peppa Pig è una delle serie d’animazione più riuscite degli ultimi anni, ma è piuttosto invisa alle autorità in Cina. Può sembrare assurdo, ma sul web i cinesi non possono più trovare gli episodi del cartone animato a causa di una censura decisa da Pechino. Il motivo? Secondo le autorità cinesi, Peppa Pig sarebbe diseducativo e immorale, nonché capace di allontanare giovani e giovanissimi dagli ideali del socialismo.

Gli autori di Peppa Pig, però, in questo caso hanno ben poche responsabilità. Da quando la serie d’animazione è giunta in Cina, nel 2015, si è trasformata in un vero e proprio ‘cult’ anche per gli adulti e il successo ha fatto anche proliferare un vasto business di gadget di ogni sorta, ispirati proprio al cartone animato. Qualcuno, però, si è spinto oltre, realizzando anche contenuti pornografici ispirati a Peppa Pig e diffusi sul web, e questo ha mandato su tutte le furie le autorità di Pechino. Lo riporta il sito cinese Global Times.

Per questo motivo il governo cinese ha adottato una linea drastica: rimozione dal web di tutti i contenuti legati, direttamente o indirettamente, a Peppa Pig. Queste le motivazioni ufficiali: «Penalizza la morale positiva della società, anche con toni sovversivi, e allontana il popolo dai valori centrali del socialismo».

Enrico Chillè, Ilmattino.it