Oggi ci sarà un nuovo appuntamento con Quante Storie, in onda su Rai3 alle 12.45. Sarà ospite il direttore del quotidiano Il Foglio Claudio Cerasa (nella foto), che parlerà di uno dei pilastri della democrazia: la tolleranza. Fino a che punto è giusto tollerare gli intolleranti? Da questa domanda muove il dialogo tra Corrado Augias e il giornalista, per celebrare una nuova rivoluzione del buonsenso contro i professionisti dello sfascio, i pessimismi a oltranza, i nostalgici di un passato mai esistito e tutti coloro che si ostinano a vedere il mondo come una contrapposizione di torti e di ragioni (le proprie).