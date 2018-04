Stasera tornano le storie del commissario Montalbano

Stasera, alle 21.20, Rai1 ripropone l’episodio del Commissario Montalbano “Il sorriso di Angelica”. A 58 anni Montalbano è ormai preda della paura della vecchiaia incombente ed è forse per questo che si abbandona ad una passione per una giovane e spregiudicata donna, che gli ricorda non solo nel nome l’ariostesca Angelica. Il commissario, preso dalla voglia di giovinezza, tradisce per la prima volta volontariamente e senza gli scrupoli che aveva avuto in passato la sua eterna fidanzata Livia della quale sospetta un tradimento che lo rende “furioso” come l’Orlando dell’Ariosto. Nel frattempo la storia si complica con un paio di morti assassinati e con una serie di furti, compiuti tutti con la stessa originale tecnica inventata da un misterioso personaggio, Zeta, che sfida Montalbano a scoprirlo.

L’episodio vede protagonista Fazio, questa volta collaboratore più attivo e vicino non solo nelle indagini ma anche nella vita privata del commissario di cui si farà complice per evitare un coinvolgimento nei fatti delittuosi, pericoloso per la reputazione della bella Angelica.