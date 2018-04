“Isola dei famosi”, Eva Henger ha criticato Alessia Marcuzzi: “La parola fine la scrivo io”

L’Isola dei Famosi si avvicina sempre di più all’ultima puntata, ma pare ancora che non si possa mettere la parola fine al diverbio tra Eva Henger e la conduttrice Alessia Marcuzzi, scoppiato per il cannagate.

Come riporta il sito Fidelityhouse, l’ex pornostar, dopo la discussione esplosa in studio con Alessia, non accennerebbe a mollare la presa: “La parola fine la scrivo io, quando decido io. Dire la verità significa andare contro una produzione, un gigante che può stritolare qualsiasi velleità, o meglio, necessità professionale. Io lo capisco, ma non posso giustificare chi sa e tace”.

E sulla conduttrice commenta: “Credo che Alessia ne sappia davvero poco. Ma visto che ci mette la faccia, sarebbe opportuno che cercasse lei per prima la verità. Le prove esistono, è solo questione di tempo. Le maschere cadranno una a una, tanto vale esporsi”.

Emiliana Costa, Ilmattino.it