Ascolti tv. Ieri, ha vinto la fiction “Questo nostro amore 80”

Buon debutto ieri in prima serata su Rai1 per “Questo nostro amore 80”, con Neri Marcorè (nella foto) e Anna Valle che con 3 milioni 483 mila spettatori e il 15.9 di share si aggiudica il prime time.

Su Rai2 i due appuntamenti con il telefilm SWAT hanno ottenuto rispettivamente: 1 milione 714 mila con il 7.7 di share e 1 milione 922 mila spettatori pari all’8.4 di share.

Molto bene su Rai3 l’appuntamento con “Il borgo dei borghi” che ha ottenuto un seguito di 1 milione 538 mila spettatori e il 7.1 di share.

Da segnalare la grande partecipazione del pubblico televisivo per “La santa Messa di Pasqua”, celebrata da Papa Francesco, che è stata seguita da 2 milioni 706 mila spettatori e uno share del 28.3. Ottimi ascolti sempre su Rai1 alle 19.10 per la puntata speciale “Mina l’aliena” realizzata da Vincenzo Moillica con la collaborazione di Rai1 e Tg1 che ha raccolto un seguito di 1 milione 708 mila pari al 10.9 di share. Nel day-time della rete ammiraglia la seconda parte di “Unomattina in famiglia” ha raggiunto 2 milioni 180 mila spettatori e uno share del 28.7, “Linea verde” ha totalizzato 2 milioni 413 mila spettatori e il 22.4 e Domenica in con il 15,4 e 1 milione 614 mila.

Per l’informazione Rai nel giorno di Pasqua il Tg1 delle 20 ha registrato 3 milioni 903 mila spettatori (20.7 di share), il Tg2 delle 20.30 è stato seguito da 1 milione 853 mila spettatori (9.1) mentre l’edizione del Tg3 delle 19 ha segnato ascolti record con un seguito di 2 milioni 207 mila spettatori e il 15.1%.