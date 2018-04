Federica Cacciola è il più grande talento della tv odierna

(Tiziano Rapanà) Ho l’impressione che il nome Federica Cacciola non vi dica nulla. È il più grande talento della tv degli ultimi anni. E penso vi sia nota, ma con un altro nome: Martina Dell’Ombra. Sì, proprio lei: la svampita di Youtube che dice una castroneria peggio dell’altra. Federica Cacciola non è il suo vero nome, ma la sua vera identità. Ossia quella di una brava, formidabile, attrice che ha inventato questo personaggio detestabile, che ultimamente si è visto nella trasmissione Nemo di Rai2. E adesso è presente nelle librerie con il suo debutto alla narrativa, Fake (edito da Mondadori). Sul libro non posso dirvi nulla: non l’ho letto. Vi spiego soltanto il motivo che mi ha spinto a reputare Cacciola la più brava in circolazione. Io, come tanti, ci sono cascato e ho preso sul serio la figura della Dell’Ombra. Ho creduto alle puttanate che ha declamato con abominevole sicumera nei suoi video. Ho detestato questo monumento vivente alla vacuità, alla superficialità del pensiero e, soprattutto, all’imbecillità. Non ho pensato minimamente – e come me, ribadisco, tanti altri – che la Dell’Ombra fosse il frutto dell’ingegno della Cacciola. Un video di fanpage.it ha rivelato la realtà delle cose e ha mostrato la vera Martina, ossia Federica. Ha inquadrato la felice silhouette umana di questa intelligente artista, cui auguro un futuro pieno di successo.

