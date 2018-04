Addio allo sceneggiatore Steven Bochco, ideatore della celebre serie “Hill Street giorno e notte”

Lo sceneggiatore e produttore statunitense si è spento a causa della leucemia. Aveva 74 anni. Nella sua fortunata carriera, ha realizzato programmi diventati dei cult della tv seriale come ‘NYPD – New York Police Department’ e ‘Avvocati a Los Angeles’

Se siete appassionati di medical drama e serie tv di genere poliziesco, è probabile che abbiate sentito nominare Steven Bochco. Lo sceneggiatore e produttore, co-ideatore, tra le altre, di serie di culto come Hill Street giorno e notte, Avvocati a Los Angeles e NYPD – New York Police Department‘, è scomparso il giorno di Pasqua a causa di una leucemia con la quale conviveva da tempo. “È morto domenica mattina a casa sua, circondato dalla famiglia”, ha fatto sapere l’assistente personale del produttore 74enne.

I primi lavori di Bochco, nato a New York da madre di origini serbe e diplomato nel 1966 in teatro, arrivano subito dopo: viene ingaggiato dalla Universal Pictures dove comincia a lavorare sui temi a lui più congeniali, quelli polizieschi. Prima con il crime drama Ironside, poi a Colombo, celebre serie tv interpretata da Peter Falk. Il successo arriva però nella decade successiva, con Hill Street giorno e notte (Hill Street Blues): trasmessa dalla NBC dal 1981 al 1987, la serie tv co-creata in collaborazione con Michael Kozoll ottiene un grosso successo di critica e pubblico, ricevendo ben 98 nomination agli Emmy Awards e vincendone sei.

Bochco, però, dovette affrontare anche momenti difficili nella sua lunga carriera: nel 1985 viene infatti licenziato in seguito agli ascolti fallimentari della serie Bay City Blues (1983). I rapporti con la NBC, però, continueranno. Poco dopo Hill Street giorno e notte realizza, sempre per il piccolo schermo, Avvocati a Los Angeles, conquistando anche stavolta grandi approvazioni di critica come di pubblico. Nel 1999 il sindacato dei produttori gli assegna il riconoscimento alla carriera per il suo grande contribuito alla creazione dello “standard per cui tutti i produttori televisivi si battono”. Tuttavia, in anni più recenti, Bochco si era allontanato dalla produzione, affermando che i suoi gusti non coincidevano più con le esigenze moderne della tv seriale.

