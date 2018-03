Michelle Hunziker, che salti nella neve!

La conduttrice svizzera festeggia così l’arrivo dei fiocchi a Milano. E insieme a lei tornano bambine anche tante altre star. Da Leonardo Pieraccioni alle prese con uno slittino artigianale ad Alessandra Amoroso, che rilancia da Roma con un bellissimo pupazzo di neve

È arrivata la neve in città. Roma prima, e poi un crescendo tra Napoli, Firenze e Milano. Una perturbazione improvvisa, arrivata quasi fuori tempo massimo, che ha ridisegnato (almeno per qualche ora) i contorni dei panorami italiani. E se di regola la si preferisce in montagna, in realtà nessuno resiste al fascino di un monumento imbiancato o di una passeggiata tra i fiocchi. E a tornare bambini, meravigliandosi davanti alla neve che viene giù, sono anche le star.

A Milano Michelle Hunziker, cresciuta tra le montagne della Svizzera, non resiste.

«La gioia che provo quando vedo la neve», scrive via Instagram, saltando in aria tra i fiocchi. E poco distante anche Leonardo Pieraccioni vuole festeggiare il bianco inaspettato. Dal garage della sua casa in Toscana tira fuori qualche asse di legno per costruire uno slittino artigianale. Ed Elisabetta Canalis, che da qualche settimana ha temporaneamente lasciato il sole di Los Angeles, ne approfitta per scrivere con le dita sul tettuccio della sua auto ricoperta di neve. Qualche giorno fa, invece, era toccato ai romani. La famiglia Totti, in perfetta tenuta da sci, si era messa in posa in giardino. Mentre Alessandra Amoroso aveva ceduto al fascino del gioco più classico: il pupazzo di neve. E poi si era definita «la bambina più felice del mondo». A volte basta poco.

