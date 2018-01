Cristiano Malgioglio partecipera o non parteciperà alla prossima stagione di Narcos?

Cristiano Malgioglio è stato contattato dalla produzione di Narcos 4 e avrà un ruolo nella serie della Netflix? Le voci circolano da qualche giorno, ecco la parole del cantante.

Cristiano Malgioglio sta attraversando un periodo d’oro dal punto di vista professionale grazie alla sua positiva avventura al Grande Fratello Vip 2. Il paroliere può infatti essere considerato il vero trionfatore del reality show, considerando l’incredibile interesse che il mondo dello spettacolo continua a nutrire nei suoi confronti. Richiestissimo in interviste televisive, radiofoniche e protagonista di molti tabloid, Queen Malgy può vantare anche su cachet di tutto rispetto, pagati da locali e discoteche per averlo come ospite d’onore (si parla di ben 15 mila euro a serata). Ma ad aggiungere carne al fuoco, si è aggiunta qualche giorno fa la notizia riportata dal settimanale Spy. Secondo quanto riportato tra le pagine della rivista, Malgioglio sarebbe stato contattato niente meno che dal regista di Narcos per interpretare una parte nella serie targata Netflix. Si tratta di una voce realistica? Ecco di seguito le dichiarazioni dell’ex gieffino.

Cristiano Malgioglio a Narcos 4?

Arriva la conferma La produzione di Narcos 4 ha davvero contattato Cristiano Malgioglio per una parte nella prossima stagione della serie? A riportarlo è stata la rivista Spy e a distanza di qualche giorno è arrivata anche la conferma di Queen Malgy che ha chiarito la sorpresa per tale proposta. Come da lui stesso ammesso, non sarà comunque una parte di grande rilievo ma comunque sufficiente per permettergli di sfondare anche nel panorama internazionale televisivo: “Inizialmente pensavo fosse uno scherzo, ma in realtà mi è già arrivato un copione in lingua inglese che ora mi devo studiare. Sarebbe un ruolo molto piccolo, penso cinque o sei scene al massimo. Ci siamo dati un appuntamento a Los Angeles per gennaio. Ora valuterò con il mio agente se andare fino negli States per fare il provino o se magari farlo da qui. In ogni caso è una sorpresa grande”. A differenza di quanto molti avevano pensato, non si è trattato di una bufala: Queen Malgy riuscirà a stupire anche questa volta?

Annalisa Dorigo, Ilsussidiario.net