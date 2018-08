Lunedì prossimo Rai Radio Live omaggerà Domenico Modugno

Manuel Agnelli & Rodrigo D’Erasmo, Luca Carboni, Gaetano Curreri, Carmen Ferreri, Francesco Gabbani, Ghemon, Simona Molinari e Paola Turci: lunedì 6 agosto saranno i protagonisti di Meraviglioso Modugno, la serata-evento che celebra Mister Volare a Polignano a Mare, città natale dell’artista. Per la prima volta, media partner della manifestazione, sarà Rai Radio Live, il canale digitale di Rai Radio Rai che racconta il territorio e i grandi eventi live. In programma una puntata speciale di ‘EraOra, il lato C della Musica’, dedicata a ‘Meraviglioso Modugno’ che andrà in onda nella nuova stagione del programma che ripartirà a settembre con curiosità e interviste da backstage a tutti gli artisti e ospiti della serata. A novant’anni dalla nascita, a sessant’anni da Volare e a cinquant’anni da Meraviglioso, lo stile e il senso della vita del grande cantautore pugliese, scomparso il 6 agosto del 1994, verranno ricordati sul palco di piazza Aldo Moro (ore 21) partendo idealmente dal film autobiografico Tutto è Musica che dà il titolo al tema dell’edizione 2018. L’iniziativa è promossa da Comune di Polignano, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese/Puglia Sounds con la direzione artistica di Stefano Senardi e Maria Cristina Zoppa.