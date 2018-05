Westworld, non solo cowboy: arrivano i samurai

Nel mondo di Westworld esistono sei parchi dei robot. Nel nuovo trailer della seconda stagione si intravede Maeve (l’attrice Thandie Newton) alla ricerca della figlia dentro i confini di un ambiente ispirato al Giappone medievale: lo Shogunworld, modellato sul periodo Edo (1603-1868), che quindi si va a sommare al parco al centro della prima stagione dedicato al far west. Già alla fine della prima stagione era stata rivelata l’esistenza di questo mondo, fatto di spade e personaggi degni delle pellicole di Akira Kurosawa e Toshiro Mifune.

Il sito-finzione Delos Destinations (nella serie televisiva la Delos Incorporated è la società che gestisce i parchi) avverte: «Per coloro che ritengono che Westworld non sia abbastanza, il vero estimatore del gore potrà indulgere nelle sue fantasie con l’aiuto di una katana». Al cast della prima stagione, si aggiungono l’attrice giapponese Rinko Kikuchi nei panni di una geisha e Hiroyuki Sanada, già visto – per restare in tema – nel film “L’ultimo samurai” (2003) con Tom Cruise.

Gli showrunner Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno spiegato che per rendere davvero realistico lo Shogunworld hanno fatto ricerche molto approfondite, in modo da ricreare scenografie, abiti, make-up, acconciature e stili di combattimento dell’epoca. La stagione sarà comunque ambientata a Westworld, ma un paio di episodi si immergeranno nello Shogunworld: uno di questi sarà interamente recitato in giapponese.

Quali siano gli altri parchi non è ancora dato sapere. Delos Destinations annuncia che quattro parchi al momento non sono disponibili (“Prenotazioni chiuse al pubblico”). Secondo i fan una delle fotografie postate sul sito ricorda Preikestolen in Norvegia e quindi molti hanno dedotto che uno dei parchi mancanti potrebbe essere un mondo popolato da vichinghi. Nei film da cui la serie della HBO prende spunto, “Westworld” del 1973 (Il mondo dei robot) e “Futureworld” del 1976 (2000 anni nel futuro), sono comparsi il Romanworld, il Medievalworld e il Futureworld. L’elenco dei parchi, dunque, dovrebbe essere completo: cowboy, samurai, vichinghi, antichi romani, cavalieri dell’Europa medievale e scenari futuristici.

Giorgio Giordano, ilSecoloXIX