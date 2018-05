Domani Foxlife celebrerà il ritorno in tv di Flavio Montrucchio, con il programma “4 mamme”

Flavio Montrucchio, marito di Alessia Mancini da ben 15 anni e papà di 2 figli di 3 e 10 anni, entrambi nati ad aprile, torna a condurre per la seconda stagione 4 mamme, il docu-reality in onda su FoxLife (canale 114 di Sky), in onda dal prossimo 2 maggio, in prima serata. Insieme all’attore e conduttore torinese, ci saranno anche Georgia Luzi e la tata Roberta Cavallo.

In una conversazione con l’ANSA l’attore e conduttore torinese, alla domanda ma lei che papà è risponde: “Credo presente. Anche se sappiamo tutti che nessuno ti insegna il ‘mestiere’ di genitore procediamo per tentativi. Cerchi di assorbire come una spugna, e se vedi degli errori commessi da altri provi a non ripeterli. O a tua volta a correggerti, ma nessuno è immune dagli sbagli”.

– Come ha fatto a districarsi nei tre mesi che sua moglie Alessia è stata assente per partecipare all’Isola dei famosi?

“Ho portato i bambini a scuola, li accompagnavo a danza e a nuoto. Ho chiesto anche consiglio a tata Roberta che avevo a disposizione su set, è stata fondamentale soprattutto per il più piccolino. Sono contento per mia moglie, aveva bisogno di fare questa esperienza, abbiamo tutti fatto il tifo per lei. Siamo sposati da 15 anni con amore e si è molto dedicata alla famiglia”.

Tornando al programma scopriremo, ricorda l’attore torinese “che non c’è una mamma uguale all’altra, e che ognuna di loro è un mondo a sé, con le proprie dinamiche e peculiarità”. Flavio e Georgia accompagneranno le mamme in questa avventura, stimolando la reciproca conoscenza tra di loro e facendo da moderatori nei momenti di dibattito. Nelle 8 nuove puntate la carovana di 4 Mamme girerà lo Stivale “in lungo e in largo per raccontare il mondo delle mamme italiane. Abbiamo voluto esplorare le realtà più disparate, così abbiamo mamme Milanesi, e quelle che vivono in paesi di montagna dove è molto difficoltoso spostarsi, ma anche il sud”.

In questa nuova stagione più attenzione al ruolo del papà ” ci sarà una puntata dedicata a loro girata ai castelli romani, con alcuni molto giovani e altri più avanti con l’età”. Anche la tata sarà più presente regalando consigli utili sia ai protagonisti di puntata, sia a chi guarda da casa. Flavio Montrucchio ha avuto parole di stima confronti della sua collega conduttrice Georgia Luzi: “Siamo entrambi genitori, ci confrontiamo sui nostri figli”.

Aggiunge Montrucchio sul format 4 Mamme: “Ogni figlio è una storia unica, un regalo meraviglioso ma anche una delle sfide più impegnative nella vita di una famiglia. La relazione madre-figlio genera una gamma infinita di emozioni. Gioie e problemi sono gli stessi, eppure ogni mamma li affronta in modo diverso. Dalle madri iperprotettive alle permissive, da quelle sempre in movimento alle casalinghe, ognuna ha qualcosa da imparare e da insegnare confrontandosi con le altre perché la mamma perfetta non esiste”. Per ciascuna fase le tre ‘sfidanti’ potranno assegnare un punto con la paletta top/flop e alla fine della giornata esprimere un voto da 0 a 10: le valutazioni si sommeranno al bonus di 10 punti assegnato da Tata Roberta, Georgia e Flavio che potrà rivelarsi essenziale per decretare il vincitore, premiato con la possibilità di realizzare un desiderio pensato per la felicità del figlio. Nelle 8 puntate in programma lo scopo non è comunque quello di far prevalere un modello di educazione rispetto a un altro.

Nicoletta Tamberlich, ANSA