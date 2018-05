Rita Rusic contro Valeria Marini: “Ha rovinato la famiglia Cecchi Gori”

Dopo il mancato invito alla festa di compleanno di Vittorio Cecchi Gori, l’ex moglie Rita Rusic è intervenuta a Sabato Italiano e ha attaccato duramente Valeria Marini

Lo scorso 27 aprile Vittorio Cecchi Gori ha celebrato il suo 76esimo compleanno al Vladimiro, classica location della dolce vita romana, con tutti i suoi amici, con il figlio Mario e con la sua ex compagna Valeria Marini. Ma tra i tanti presenti al party esclusivo, c’è stata una grande assente: l’ex moglie Rita Rusic. I due, dopo anni un po’ turbolenti, sono tornati in ottimi rapporti, ma il mancato invito non è stato digerito. Così Rita è intervenuta dalla Florida a Sabato Italiano e, con lo stesso Vittorio Cecchi Gori presente in studio, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe.

La Rusic, visibilmente infastidita, puntato il dito contro Valeria Marini e ha sostenuto ancora una volta come lei abbia cercato in passato di separare Vittorio dai suoi figli: “Non dovevano esserci telecamere e fotografi a quella festa, Mario è molto restio a mostrarsi e a essere fotografato. È tutto fatto apposta per dare fastidio alla famiglia. Quando tu stavi male, abbiamo visto chi c’era. Ci sono persone che vengono solo quando ci sono fotografi e telecamere, o addirittura li fanno venire loro, per farsi pubblicità. Facciamo subito un nome, un esempio: Valeria Marini non è gradita dai figli. Lei ha rovinato la famiglia. Io mi ricordo i Natali in cui Vittorio non poteva venire a casa, per 5 anni non ho potuto parlare con Vittorio. Mi ricordo una festa di compleanno di Mario in cui sono arrivata con Angelo Perrone e siamo stati cacciati davanti a tutti. Certe cose non me le voglio dimenticare. Vittorio, dovresti avere più sensibilità quando c’è la famiglia coinvolta, devi imparare a non farti usare”.

Parole piuttosto dure che dimostrano tutto il rancore che Rita ha nei confronti di Valeria. E visto il pesante sfogo della ex moglie, Vittorio Cecchi Gori ha tentato di minimizzare il problema, chiudendo la questione con ironia: “Il fatto che io e Rita litighiamo è un buon segno, se andiamo avanti così ci risposiamo”. E per voler mettere tutti i puntini sulle “i”, Vittorio ha voluto anche precisare che la sua storia d’amore con Valeria Marini inizio quando lui e Rita Rusic si erano già separati. “Vero – conferma lei in diretta a Sabato Italiano -. Tu eri libero di fare quello che volevi, ma la famiglia va rispettata”.

Anna Rossi, il Giornale