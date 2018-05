Oggi, alle 15 e 15, Rai1 trasmetterà una puntata speciale di “LineaBlu”

Oggi, in occasione del 1° maggio, ci sarà alle 15.15 su Rai1, una puntata speciale di “LineaBlu”. La puntata sarà un viaggio affascinante, presentato da Donatella Bianchi (nella foto). atto alla scoperta delle spiagge più belle della nostra penisola. E tra una spiaggia e l’altra, si faranno molti incontri interessanti, per raccontare i vari mestieri che il mare offre.

Con la nave scuola Amerigo Vespucci si risalirà l’Hudson per attraccare a New York, nel cuore della Grande Mela, dove la nostra ammiraglia dei mari, che non attraccava lì da più di 17 anni, si è fatta ammirare in tutto il suo fascino.

Poi una visita nel golfo di Orosei, alla scoperta di Cala Luna, una delle spiagge più belle del mondo, simbolo della bellezza della costa orientale della Sardegna.

A seguire Capri, per scoprire, tra una caletta, un faraglione e una grotta naturale, come funziona il mestiere del barcaiolo turistico.

Poi un momento imperdibile, quando le telecamere di “Linea Blu” si immergeranno in mare e incontreranno un branco di tonni: una nube enorme, composta da centinaia e centinaia di magnifici esemplari di tonno pinna rossa.

Visioni bellissime anche a Trapani, dove si racconterà la storica salina che oggi in parte si è trasformata in un interessantissimo museo del sale.

Poi l’Isola dei Conigli di Lampedusa, considerata universalmente una tra le dieci spiagge più belle al mondo: un’esperienza unica, tra immagini aeree e trasparenze mozzafiato. A Favignana si racconterà l’antico mestiere del cavatore e ci si immergerà nelle vecchie cave dismesse che oggi sono diventate dei veri e propri monumenti a cielo aperto. Con Fabio Gallo, poi, di nuovo a Capri, per conoscere una famiglia di pescatori e i loro simpaticissimi cani per salvamento. A seguire ci si sposterà in Cilento dove un pastore con le sue capre si divide tra il mare antistante e le pareti rocciose di cui le capre vanno matte.

Per chiudere, la notte della lampara, la pesca notturna, un’emozione unica alla scoperta delle vecchie tecniche di pesca, oggi anche attrazione turistica per moltissimi amanti del mare.