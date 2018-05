Quei magnifici spot / Pandoro Melegatti con Gianni Fantoni e Angela Finocchiaro

Come ormai ben sapete, il martedì è il giorno del Dottor Divano di Gianni Fantoni. Oggi, tuttavia, la trasmissione non andrà in onda. Pertanto, in sostituzione della nota informativa sulla trasmissione, abbiamo deciso di proporvi uno spot storico interpretato da Gianni Fantoni, insieme ad Angela Finocchiaro. Lo spot, diretto da Maurizio Nichetti*, promuove il pandoro Melegatti. Per l’occasione, Fantoni ci ha fatto dono delle sue brevi impressioni sulla réclame: “Fu una bella campagna. Noi girammo una serie di spot tra il ’99 e il 2001. La cosa bella di quel periodo fu l’amicizia fra me e Angela Finocchiaro. Quel periodo ridemmo come pazzi, perché facemmo il verso a Furbi, un giocattolo in voga all’epoca”. Vogliamo concludere con una bella novità inerente l’universo artistico di Fantoni. Sul suo sito internet, giannifantoni.com, potete scaricare gratuitamente l’ebook Il piccolo vademecum del pigro, che glorifica – con l’arma del paradosso – la sempre vituperata figura umana del pigro.

*Qualche giorno addietro, abbiamo proposto un altro spot diretto da Nichetti: si tratta della promozione di SDA, con testimonial Enio Drovandi, http://www.ildecoder.com/27042018/sda-drovandi/.