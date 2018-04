Franco Terlizzi ha lasciato “L’Isola dei famosi”

“L’ex pugile costretto ad abbandonare il gioco – scrive la produzione dell’Isola -. La tranquillità non abita su Cayos Cochinos. Il rientro in Palapa delle due ‘sospese’ Rosa Perrotta ed Elena Morali ha dato vita a nuovi confronti su vecchi dissapori e questioni in sospeso e nelle ultime ore i naufraghi sono stati protagonisti di duri scontri, con accuse tra Jonathan, Franco, Amaurys e Bianca. Ora il volere dell’Isola torna ad abbattersi sui naufraghi e un nuovo evento spezza i precari equilibri: Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare il gioco, lasciando per sempre l’Isola dei Famosi”.

La produzione non svela quali siano i motivi che hanno spinto l’ex pugile ad abbandonare il gioco. Non si sa, quindi, se il duro scontro prima con Jonathan poi con Amaurys lo abbia portato ad abbandonare il reality o se Franco abbia avuto problemi di salute. Quello che è certo è che Terlizzi non è più un concorrente del programma. “Per avere ulteriori aggiornamenti e per scoprire le ragioni che hanno portato l’ex pugile e personal trainer dei vip ad accogliere questa decisione continuate a seguire tutti gli appuntamenti con l’Isola da lunedì”.

Anna Rossi, Ilgiornale.it