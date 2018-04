La foto della reunion di Dawson’s Creek (20 anni dopo) vi farà impazzire

La serie compie 20 anni e per festeggiarli la rivista statunitense Entertainment Weekly ha riunito i protagonisti

Dawson’s Creek compie 20 anni e per festeggiarli la rivista statunitense Entertainment Weekly ha riunito i protagonisti della serie, dedicando loro cinque copertine, una con il cast e le altre quattro con alcuni attori.

L’operazione nostalgia ha funzionato e sul web stanno iniziando a circolare le foto in anteprima, in attesa dell’uscita della rivista . Sulle copertine compaiono James Van Der Beek (Dawson Leery), Katie Holmes (Joey Potter), Joshua Jackson (Pacey Witter), Michelle Williams (Jen Lindley), Busy Phillips (Audrey Liddell), Kerr Smith (Jack McPhee), Meredith Monroe (Andie McPhee) e Mary Beth Peil (Evelyn “Grams” Ryan).

“Negli anni ci siamo frequentati, ma non ci siamo mai ritrovati tutti insieme e non abbastanza a lungo”, ha dichiarato Holmes al settimanale. La serie è andata in onda per sei stagioni, dal 1998 al 2003: un teen drama che raccontava le vicende dei ragazzi di Capeside, una località fittizia nel Massachusetts, alle prese con i problemi adolescenziali.

