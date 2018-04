Harry e Meghan Markle, matrimonio da 35 milioni di euro: 30mila per le salsicce, torta da 57mila

Oltre 30mila euro per i sausage rolls, le salsicce in pastafrolla immancabili agli english party, e ben 57mila euro per la torta nuziale: il matrimonio tra Harry e Meghan Markle si avvicina e le spese sono state stimate intorno ai 35 milioni di euro. Per le nozze di William e Kate Middleton sono stati spesi solo 20 milioni di euro, per la neo coppia che convolerà a nozze il prossimo 19 maggio si parla di una spesa da record e sarà uno dei più costosi di tutti i tempi. A stimare i costi, scrive Luigi Ippolito sul Corriere della Sera, è l’agenzia di wedding planning Bridebook per il quotidiano The Telegraph:

“L’arrivo degli sposi potrebbe essere salutato da 20 trombe d’argento, il cui costo supera i 100 mila euro. Ancora di più di spenderà per gli addobbi floreali della cappella di San Giorgio al castello di Windsor, dove saranno celebrate le nozze. Per la torta Meghan si è rivolta, come nel suo stile, a una pasticceria un po’ bohemienne dell’East London specializzata in produzioni organiche: ma il conto sarà comunque sulle 50 mila sterline. Il grosso della spesa per la cerimonia sarà però rappresentato dal capannone di vetro eretto nei giardini di Frognore House, dove si terrà il ricevimento: un aggeggio che costa 300 mila sterline, circa 350 mila euro: qui sarà servito il tè con i già citati sausage rolls: e dato che ci sono 2640 invitati bisognerà mettere in conto 26 mila sterline, più o meno i suddetti 30 mila euro”.

C’è poi il capitolo vestito, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe di Ralph and Russo e costerà tra le 300 e le 400mila sterline, anche se potrebbe optare anche per un più sobrio abito in modo da non offuscare quello della cognata Kate, da “appena” 250mila sterline di Alexander McQueen. E poi c’è la festa serale, quella per i soli giovani:

“Il conto sostanzioso è quello della festa serale, una cena con ballo dove i giovani sposi si scateneranno (dopo che la regina sarà andata a letto) fino a notte fonda. Oltre a luci, musica (e cibo) bisogna considerare che Harry e Meghan potrebbero chiedere a qualche famosa popstar di esibirsi. Si era parlato delle Spice Girls, che sono state comunque invitate: il loro cachet è di un milione ciascuna. Più a buon mercato potrebbe essere Elle Goulding, amica di Harry, una cui esibizione costa sulle centomila sterline. Anche se queste celebrities farebbero probabilmente uno sconto ai reali, per il solo fatto di essere lì”. Ma chi sarà a pagare i conti? A quanto pare, i contribuenti inglesi. Il matrimonio di un reale infatti è un affare di stato. La sposa dovrà però pagarsi il vestito, mentre il padre dello sposo contribuirà al ricevimento con mezzo milione di sterline.

